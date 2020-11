Vacina de Oxford contra coronavírus: aposta do governo Bolsonaro contra covid-19 tem resultados animadores para idosos

A Universidade de Oxford possui uma das mais promissoras vacinas contra covid-19, mas não é a única (foto: Getty Images)

A vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca mostrou ter levado a uma resposta imunológica robusta contra a covid-19 em pessoas com mais de 60 anos. O resultado amplia a esperança de que o imunizante poderá proteger as faixas etárias mais vulneráveis ao coronavírus.

Pesquisadores afirmam, em artigo na revista científica Lancet, que a fase 2 dos testes com 560 adultos saudáveis são "animadoras".

Atualmente, a chamada "vacina de Oxford" está na fase 3 dos testes, etapa em que são analisadas a eficácia e a segurança em dezenas de milhares de voluntários, boa parte deles no Brasil.

Estima-se que devem sair nas próximas semanas os resultados preliminares sobre quão eficaz é esse imunizante.

Essa vacina Oxford/AstraZeneca é a principal aposta do Brasil entre as várias candidatas em desenvolvimento.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) negociou um acordo com a AstraZeneca para a compra de lotes e transferência de tecnologia, o que permitiria a produção da vacina no Brasil no início de 2021.

O acordo prevê a entrega de 15 milhões de doses até dezembro de 2020 e outros 15 milhões até janeiro de 2021. Esse montante seria suficiente para imunizar 15% da população brasileira. Em seguida, seriam produzidas mais de 70 milhões de doses, com custo unitário em torno de R$ 12.

Mas isso depende ainda dos resultados da fase 3 e de uma análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) até poder ser distribuída no Brasil.

Outra aposta do país é a CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac. Um parceria com o Instituto Butantan prevê a produção de 46 milhões de doses ainda neste ano, mas os estudos estão na mesma etapa da Oxford/AstraZeneca.

Essas duas grandes apostas de imunização do Brasil estão relativamente atrás de outras três candidatas: a Pfizer/BioNTech, a Moderna e a Sputnik (Gamaleya).

À frente está a candidata da parceria Pfizer/BioNTech, que já apresentou resultados consolidados da fase 3 dos testes, apontando uma eficácia de 94% contra o coronavírus, inclusive entre idosos.

Ou seja, dos 170 casos de covid-19 registrados entre os voluntários, 162 tinham recebido um placebo (uma substância inativa) e 8 tinham recebido da vacina de fato. As farmacêuticas devem pedir ainda nesta semana autorização oficial para sua distribuição.

A americana Moderna e a russa Sputnik que negocia a venda de 50 milhões de doses para Estados brasileiros como o Paraná também apresentaram resultados promissores de eficácia acima de 90%, mas ainda são dados preliminares da fase 3. Somente com resultados consolidados é que poderão pedir aval para distribuição.

Não há até nenhum acordo formal entre o governo federal ou algum Estado com a Pfizer/BioNTech, Moderna ou Sputnik. Mas a participação do Brasil em um consórcio internacional deve garantir acesso ao imunizante da Moderna.

O que os estudos da "vacina de Oxford" apontam?

O desafio de desenvolver uma vacina contra a covid-19 é fazer com que o corpo reaja contra o vírus, independentemente da idade da pessoa.

Em geral, o sistema imunológico mais fraco dos idosos implica que as vacinas tendem a não funcionar tão bem como nos jovens.

Os resultados desses testes da Universidade de Oxford, revisados por outros cientistas na Lancet, sugerem que isso pode não ser um problema com esse imunizante.

Eles mostram que os adultos mais velhos, com idades entre 56 e 69 anos e com mais de 70 anos, tiveram uma resposta imunológica semelhante aos adultos mais jovens com idades entre 18 e 55 anos.

Maheshi Ramasamy, pesquisador do Oxford Vaccine Group, disse: "Ficamos satisfeitos em ver que a nossa vacina não foi apenas bem tolerada em adultos mais velhos mas também estimulou respostas imunológicas semelhantes às observadas em voluntários mais jovens. O próximo passo será ver se isso se traduz em proteção contra a própria doença."

Duas semanas após a segunda dose, mais de 99% dos participantes apresentaram respostas de anticorpos neutralizantes. Isso incluía pessoas de todas as idades.

A resposta das células T outra medida de quão bem o sistema imunológico responde atingiu o pico duas semanas após a primeira dose da vacina, independentemente da idade.

Coronavírus se tornou uma pandemia, alastrando-se pelo mundo (foto: EPA)

"As respostas robustas de anticorpos e células-T (que fazem parte da defesa do corpo) vistas em pessoas mais velhas em nosso estudo são animadoras", disse Ramasamy.

"As populações com maior risco de doença grave de covid-19 incluem pessoas com problemas de saúde pré-existentes (comorbidades) e adultos mais velhos. Esperamos que isso signifique que nossa vacina ajude a proteger algumas das pessoas mais vulneráveis da sociedade, mas mais estudos são necessários antes que possamos ter certeza."

Os adultos mais velhos também eram menos propensos a sentir efeitos colaterais da vacina, que geralmente eram leves, como dor no braço.

O estudo publicado na Lancet tampouco indicou problemas sérios de segurança relacionados à vacina, cujo nome técnico é ChAdOx1 nCov-2019.

Os voluntários do estudo foram divididos em grupos. Parte recebeu uma ou duas doses da vacina e outra parte recebeu um placebo.

A reação dos sistemas imunológicos foi avaliada no dia em que receberam a injeção, e depois uma, duas e quatro semanas após a aplicação das duas doses.

A "vacina de Oxford" é feita a partir de uma versão enfraquecida de um vírus do resfriado comum (conhecido como adenovírus) de chimpanzés que foi modificado para não se desenvolver em humanos.

Os trabalhos com a vacina começaram em janeiro e ela foi desenvolvida em menos de três meses, iniciando os testes em humanos os primeiros na Europa em abril, em Oxford.

Os testes de fase 3 da vacina, que avaliam sua eficácia na proteção das pessoas contra a covid-19, começaram no final de agosto e ainda estão em andamento. Dezenas de milhares de voluntários estão no Brasil.

Quando os dados dessa etapa são enviados aos reguladores, examinados e aprovados, a vacina pode receber luz verde para ser usada em pessoas ao redor do mundo. Mas cada país tem seus próprios critérios para aprovação.

Estima-se que 3 bilhões de pessoas em países com poucos recursos na África, Ásia e América Latina provavelmente não terão acesso a uma vacina contra covid-19 mesmo por anos após ela estar disponível (foto: Reuters)

Expectativas sobre reuniões familiares no Natal

As notícias animadoras sobre vacinas surge em meio a um debate no Reino Unido sobre se as pessoas poderão ver suas famílias durante o período de Natal.

Andrew Hayward, diretor do Instituto de Epidemiologia e Saúde da University College London e membro do Grupo de Aconselhamento Científico para Emergências do governo, disse à BBC que reuniões familiares no Natal representariam "riscos significativos".

"Estamos prestes a ser capazes de proteger esses idosos, que amamos, por meio da vacinação." Segundo ele, seria "trágico jogar fora essa oportunidade tentando voltar à normalidade durante as férias de fim de ano."

Para Hayward, "minha opinião pessoal é que estamos colocando muita ênfase em ter um Natal quase normal".

