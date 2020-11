Coronavírus: a 'última cartada' de Nova York para tentar conter segunda onda

Encontros noturnos foram identificados como uma das principais fontes de disseminação de infecção em Nova York (foto: Getty Images)

Nova York adotou novas restrições para conter o coronavírus e o prefeito Bill de Blasio alertou que esta é a "última chance" da cidade impedir uma segunda onda de contaminação.

Bares, restaurantes e academias devem fechar até as 22h e as pessoas só podem se reunir em grupos de até 10 pessoas.

Os Estados Unidos estão vivendo um aumento no número de casos do coronavírus com um recorde de 65.368 americanos hospitalizados na quarta-feira.

O Covid Tracking Project também identificou um recorde de 144.270 novos casos.

Em média, mais de 900 pessoas estão morrendo por dia por conta da doença.

Mais de um milhão de novos casos em novembro elevou para mais de 10 milhões o número de casos em todo o país, com 233.080 mortes até agora.

Os EUA têm registrado mais de 100 mil novos casos por dia nos últimos oito dias, o que os especialistas dizem ser um surto pior do que os registrados na primavera e no verão.

Especialistas alertam que hospitais em todo o país podem ficar sobrecarregados em breve.

Na quarta-feira, um membro do painel de assessoria para assuntos de covid-19 do presidente eleito Joe Biden disse que um bloqueio de quatro a seis semanas poderia controlar a pandemia.

Um dos principais consultores desse painel, Michael Osterholm, disse que o governo poderia emprestar dinheiro suficiente para cobrir a perda de receita das empresas durante uma paralisação radical.

"Estamos vendo um aumento nacional e global da covid, e Nova York é um navio nessa maré de covid", disse o governador do Estado, Andrew Cuomo, na quarta-feira.

As novas medidas que entram em vigor nesta sexta-feira (13/11) são, segundo Cuomo, uma resposta ao fato de o rastreamento de contatos identificar encontros noturnos como os principais vetores de disseminação do vírus no Estado.

Todays indicators:



94 patients admitted to the hospital

817 new cases

The infection rate 7-day average is 2.52%



This is our LAST chance to stop a second wave.

We can do it, but we have to act NOW.