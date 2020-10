Coronavírus: quatro meses antes de pegar covid-19, Trump disse tomar hidroxicloroquina para prevenir doença

'Estou tomando agora mesmo, comecei há algumas semanas', disse Trump sobre a hidroxicloroquina em maio (foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

"Eu tomo, muitos médicos tomam. Espero não precisar tomar, espero que encontrem alguma resposta (contra a covid-19), mas acho que as pessoas devem ser autorizadas (a tomar)."

A frase foi dita pelo presidente americano, Donald Trump, em 18 de maio a respeito da hidroxicloroquina, medicamento que ele afirmou usar na época em caráter "preventivo", cerca de quatro meses e meio antes de ele próprio anunciar que testou positivo para a doença causada pelo novo coronavírus.

"Saiu muita coisa boa sobre a hidroxicloroquina", disse Trump a jornalistas naquele dia. "Vocês ficariam surpresos com quantas pessoas tomaram (o medicamento), especialmente profissionais da linha de frente, antes que sejam contaminados. Eu mesmo estou tomando. Estou tomando agora mesmo, comecei há algumas semanas."

Já na época, a iniciativa pessoal de Trump contrariava a recomendação de seu próprio governo: a FDA, agência americana reguladora de alimentos e medicamentos, havia emitido em março uma autorização de "uso emergencial" da hidroxicloroquina e da cloroquina, inicialmente recomendadas para tratar lúpus e malária, no tratamento da covid-19 apenas para um número limitado de casos hospitalares.

Um mês depois, no entanto, diante de estudos que apontavam um elo entre os medicamentos e a incidência de arritmia cardíaca em pacientes, a agência advertiu contra o uso deles fora de hospitais ou de testes clínicos o que, na prática, era o caso de Trump.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!