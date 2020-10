As dúvidas sobre a saúde de Trump após primeira noite com covid-19 em hospital

O médico Sean Conley declarou, em entrevista à imprensa, que Trump está 'muito bem' (foto: Reuters)

Após a primeira noite de Donald Trump no hospital, a equipe médica responsável por ele declarou no sábado (3/10) que está "extremamente feliz" com seu progresso, após ser anunciado que o presidente americano tinha covid-19.

Aos 74 anos e tecnicamente obeso, Trump é considerado parte do grupo de risco para a doença causada pelo novo coronavírus.

O médico Sean Conley, que lidera a equipe que cuida do presidente dos Estados Unidos, disse, em entrevista à imprensa, que Trump está "muito bem". Conley reforçou que Trump foi levado ao hospital na sexta-feira (02/10) como uma "medida de precaução".

Os profissionais responsáveis pela saúde do presidente americano disseram ainda que o estão "monitorando de perto em busca de qualquer evidência de complicações", mas dizem que ele não teve febre desde a manhã de sexta-feira.

Após a declaração, no entanto, surgiram dúvidas a respeito da condição da saúde de Trump.

Vários meios de comunicação dos Estados Unidos também divulgaram a informação de que uma fonte com conhecimento da saúde do presidente, que preferia não ser identificada, informou que alguns sinais vitais foram "muito preocupantes" nas últimas 24 horas.

Segundo essa fonte, o caminho de recuperação completa do presidente americano ainda não estaria claro, e as próximas 48 horas seriam críticas para avaliar a recuperação.

A agência AP depois confirmou que essa fonte era Mark Meadows, chefe de gabinete da Casa Branca. A avaliação de Meadows contradisse Conley a princípio.

Mas o chefe de gabinete disse posteriormente a jornalistas que Trump estava "indo muito bem" e que tinha se encontrado com ele "várias vezes" neste sábado, de acordo com a agência Reuters.

"Ele está bastante ativo e pedindo documentos para revisar", teria dito Meadows, segundo a agência.

O líder da maioria no Senado, o republicano Mitch McConnell, que é o político mais antigo do partido no Congresso, disse que falou com Trump ao telefone.

"Ele soa bem e diz que está se sentindo bem", MrConnell tuitou.

Também pelo Twitter, na noite de sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos disse que estava "indo bem" e voltou a afirmar o mesmo no sábado, após entrevista dos médicos.

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!