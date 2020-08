Coronavírus: quantos casos e mortes por covid-19 há em sua cidade?

(foto: BBC)

Mais de 100 mil pessoas já morreram no Brasil vítimas da covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. O país também já ultrapassou mais de 3 milhões de casos confirmados.

Há óbitos confirmados em todos os Estados, e, de acordo com os dados oficiais, quase 99% dos municípios brasileiros já foram atingidos pelo vírus.

Os dados municipais não têm sido divulgados pelo Ministério da Saúde, apenas pelas secretarias estaduais, e dão uma ideia de como o vírus se espalha pelo país.

No entanto, a subnotificação, tanto de casos quanto de mortes, tem sido um problema em todas as regiões, segundo autoridades locais e profissionais e de saúde.

Depois de serem atingidas pelo vírus com maior força, as capitais deram lugar às cidades menores do interior, onde novos casos vêm sendo registrados, e onde há carência de atendimento hospitalar.

Casos no Mundo

O mapa acima, produzido pela BBC e atualizado automaticamente duas vezes por dia, mostra os Estados Unidos, o Brasil e a Índia como os países onde há maior casos de coronavírus atualmente.

O vírus começou a se espalhar na China, teve a Europa como epicentro e agora concentra mais casos nos Estados Unidos e na América Latina.

A chegada da pandemia aos países da região, incluindo o Brasil, provocou a adoção de uma série de medidas de distanciamento social e fechamento de fronteiras, para tentar evitar o colapso dos sistemas de saúde locais. Alguns países da região, no entanto, enfrentam situações difíceis.

