Estresse por calor: como luta contra covid-19 mostra perigos de mundo 'quente demais para humanos'

Espectadores de tênis se refrescaram com um ventilador durante jogo (foto: Getty Images)

Milhões de pessoas em todo o mundo podem ser expostas a níveis perigosos de estresse por calor uma condição perigosa que pode causar falência de órgãos.

Muitos vivem em países em desenvolvimento e realizam trabalhos que os expõem a condições potencialmente fatais.

Isso inclui estar ao ar livre em fazendas e canteiros de obras ou em ambientes fechados em fábricas e hospitais.

O aquecimento global aumentará as chances de haver condições que podem ser "quentes demais para os seres humanos" trabalharem.

QComo luta contra covid mostra que mundo está ficando 'quente demais' para humanosuando encontramos Jimmy Lee, seus óculos estavam embaçados e havia suor escorrendo de seu pescoço.

Médico de emergência, ele está trabalhando no calor tropical sufocante de Cingapura para cuidar de pacientes com covid-19.

Não há ar-condicionado uma escolha deliberada para impedir que o vírus se espalhe e ele percebe que ele e seus colegas se tornam "mais irritados, mais impacientes uns com os outros".

E seu equipamento de proteção pessoal, essencial para evitar infecções, piora as coisas, criando uma verdadeira "estufa" sob as múltiplas camadas de plástico.

"Você sente quando veste", diz Lee, "é muito desconfortável ficar com ele ao longo de um turno inteiro de oito horas isso afeta o moral".

Um perigo, ele observa, é que o superaquecimento pode diminuir a capacidade de fazer algo vital para a equipe médica tomar decisões rápidas.

Outro, é que equipes médicas podem ignorar os sinais de alerta do chamado estresse por calor como desmaio e náusea e continuar trabalhando até desmaiar.

O que é o estresse por calor?

Estresse por calor é quando o corpo fica incapaz de esfriar adequadamente, de modo que sua temperatura central continua subindo a níveis perigosos e, eventualmente, causar falência de órgãos importantes.

Isso acontece quando a principal técnica para eliminar o excesso de calor a evaporação do suor na pele não pode ocorrer porque o ar está muito úmido.

E como Lee e outros médicos descobriram, as camadas impermeáveis do equipamento de proteção individual (EPI), projetadas para proteger do vírus, têm o efeito de impedir que o suor evapore.

Segundo Rebecca Lucas, médica que pesquisa fisiologia na Universidade de Birmingham, os sintomas podem ir de desmaios e desorientação a cãibras e falências dos intestinos e rins.

"Pode se tornar muito grave quando a temperatura aumenta muito em todas as áreas do corpo."

As Forças Armadas dos EUA têm um protocolo para seus soldados lidarem com estresse por calor (foto: Getty Images)

Como podemos identificá-lo?

Um aparelho chamado WBGT (Wet Bulb Globe Temperature ou Temperatura Global de Bulbo Úmido) mede não apenas o calor, mas também a umidade e outros fatores para fornecer uma descrição mais realista das condições.

Nos anos 50, militares dos EUA o usaram para elaborar diretrizes para manter os soldados em segurança.

Quando o WBGT atinge 29ºC, por exemplo, a recomendação é suspender o exercício para quem não estiver acostumado.

No entanto, essa é a temperatura que Lee e seus colegas estão sentindo regularmente no Hospital Geral Ng Teng Fong de Cingapura.

E no topo da escala quando o WBGT registra 32ºC o treinamento militar nos EUA é interrompido porque o risco se torna "extremo".

Níveis altos assim foram recentemente registrados nos hospitais de Chennai, na Índia, pela professora Vidhya Venugopal, da Universidade Sri Ramachandra.

Ela também encontrou trabalhadores em um deserto de sal onde o WBGT sobe durante o dia para 33°C ponto em que eles precisam procurar abrigo.

E em uma usina siderúrgica, foi registrado um nível de 41,7°C, que colocou os trabalhadores entre os mais vulneráveis ao que ela chama de "calor intenso".

"Se isso acontece dia após dia, as pessoas ficam desidratadas, há problemas cardiovasculares, pedras nos rins, exaustão pelo calor", diz Venugopal.

Qual será o impacto da mudança climática?

À medida que as temperaturas globais aumentam, é provável que haja umidade mais intensa, o que significa que mais pessoas serão expostas a mais dias com essa combinação perigosa de calor e umidade.

Richard Betts, do Met Office do Reino Unido, executou modelos de computação que sugerem que o número de dias com um WBGT acima de 32ºC deve aumentar, dependendo da contenção ou não das emissões de gases causadores do efeito estufa.

E ele explica os riscos para milhões de pessoas que já precisam trabalhar na desafiadora combinação de calor extremo e alta umidade.

"Nós, humanos, evoluímos para viver em uma faixa específica de temperaturas, por isso é claro que, se continuarmos a fazer com que as temperaturas subam no mundo inteiro, mais cedo ou mais tarde as partes mais quentes do mundo poderão começar a ver condições simplesmente quentes demais para nós."

Outro estudo, publicado no início deste ano, alertou que o estresse causado pelo calor pode afetar até 1,2 bilhão de pessoas em todo o mundo até 2100, quatro vezes mais do que agora.

Quais são as soluções?

Segundo Jimmy Lee, há algumas formas de lidar com o problema.

As pessoas precisam beber bastante líquido antes de começarem a trabalhar, fazer intervalos regulares e depois beber água novamente quando descansarem.

Seu hospital começou a adotar bebidas semicongeladas para ajudar a equipe a se refrescar.

Mas ele admite que é mais fácil falar do que fazer.

Para ele e seus colegas, descansar envolve o laborioso processo de trocar de EPI e depois voltar com um novo conjunto de equipamentos.

Também há um problema prático. "Algumas pessoas não querem beber água para evitar ir ao banheiro", diz ele.

Trabalhar com equipamento de proteção pode ser árduo num clima quente (foto: Ng Teng Fong General Hospital)

E existe um desejo profissional de continuar trabalhando, sejam quais forem as dificuldades, para não decepcionar colegas e pacientes em tempos de crise.

Pessoas altamente motivadas podem, na verdade, estar entre as mais vulneráveis às lesões provocadas pelo calor, diz Jason Lee, professor associado de fisiologia da Universidade Nacional de Cingapura.

Ele é membro de um grupo especializado nos perigos do calor excessivo, a Global Heat Health Information Network, rede que elaborou diretrizes para ajudar médicos a lidar com a covid-19.

Ela é liderada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização Meteorológica Mundial (OMM) e a agência climática e climática dos EUA Noaa.

Lee diz que, além de medidas como descanso e líquidos e sombra para quem trabalha ao ar livre uma estratégia chave para resistir ao estresse térmico é a adequação.

"Ao manter-se em forma, você também aumenta sua tolerância ao calor e há muitos outros benefícios também."

E ele vê o desafio dos médicos, suando dentro de seus EPIs ao lidar com a covid-19, como "quase um ensaio" para futuros aumentos de temperatura.

"Essa mudança climática será um monstro maior e realmente precisamos de um esforço coordenado entre as nações para nos preparar para o que está por vir."

"Senão", diz, "haverá um preço a ser pago".

