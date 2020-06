Nuvem de poeira 'Godzilla': quais os riscos à saúde gerados pelo fenômeno que chega às Américas

Nuvem de poeira chegou a Porto Rico nesta semana (foto: Reuters)

Em sua jornada habitual de milhares de quilômetros do norte da África, partículas de poeira do deserto do Saara já chegaram nesta semana ao sudeste do México e a vários países do Caribe.

Todos os anos, mais de 100 milhões de toneladas de poeira são levadas do deserto pelo vento, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA, e grande parte chega à Europa e à América.

Segundo Olga Mayol-Bracero, especialista do Instituto de Estudos de Ecossistemas Tropicais da Universidade de Porto Rico, a nuvem atual apresenta as maiores concentrações de partículas de poeira observadas na região no último meio século.

E, embora seja um fenômeno comum, que até tem efeitos benéficos em ecossistemas como o da Amazônia, este torna-se especialmente preocupante devido aos problemas respiratórios relacionados ao novo coronavírus.

Qual é o perigo?

Enorme nuvem de poeira viaja do norte da África para a América e Europa (foto: NOAA)

Ao chegar ao território mexicano, o responsável pela estratégia do governo para combater a pandemia, Hugo López-Gatell, pediu na quarta-feira (24) à população do sudeste do país que tome medidas de precaução.

"As partículas têm um tamanho entre 2,5 e 10 mícrons, que são as partículas respiráveis. Então, elas podem entrar pelo nariz e pela boca e alojar-se na traqueia, nos brônquios ou até alvéolos dos pulmões", disse o epidemiologista.

As nuvens de poeira geralmente afetam pessoas que já têm doenças respiratórias crônicas, como asma, enfisema ou bronquite crônica, que fazem parte da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

E essas pessoas são mais vulneráveis a complicações se pegarem o novo coronavírus.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) explica que o perigo desse fenômeno "reside no conteúdo de bactérias, vírus, esporos, ferro, mercúrio e pesticidas que a poeira carrega".

Além das partículas de areia do Saara, nuvem carrega outros elementos presentes nos ambientes por onde passa (foto: AFP)

É que os ventos no deserto do norte da África não só levantam a areia, mas coletam poluentes quando passam por áreas desmatadas da região, principalmente de países subsaarianos.

"Essas tempestades, quando são capazes de se concentrar e alcançar áreas povoadas na Europa e na América, podem provocar o aparecimento de alergias e crises asmáticas em muitas pessoas", explica a OMS.

Nuvem de poeira afetou países do Caribe a caminho do sul dos Estados Unidos (foto: Reuters)

Pessoas com problemas respiratórios ou imunossupressão, que por sua vez são as mais vulneráveis à covid-19, geralmente são as mais afetadas.

"Casos de 'gripe' persistente ou alergias sem causa aparente são frequentemente mencionados, o que pode ter sido causado pelo contato com partículas de origem biológica presentes nessas névoas", diz a OMS.

O que é recomendado fazer?

Idealmente, evite a exposição prolongada à poeira do Saara. Portanto, a recomendação é permanecer em ambientes fechados quando essas nuvens estiverem presentes.

O maior cuidado deve ser tomado por pessoas que têm problemas como DPOC, bem como por idosos, mulheres grávidas e crianças, diz a OMS.

Havana, em Cuba, registrou presença de poeira do Saara em 24 de junho (foto: EPA)

Ele recomenda o uso de protetores faciais, como máscaras ou um lenço de pano úmido que cubra completamente o nariz e a boca.

"Se você sentir uma sensação de que há um corpo estranho nos olhos, lave-os com água em abundância. É preferível usar água potável, fervida ou clorada. Lave as mãos antes de iniciar o procedimento", acrescenta a OMS.

Também é importante cobrir as fontes de água (poços, contêineres ou lagoas) para evitar a contaminação. Umedeça o chão antes de varrer para evitar que a poeira seja lançada de volta no ar.

Pessoas devem evitar se expor à poeira do Saara por longos períodos (foto: AFP)

