Coronavírus: o que podemos aprender com a única erradicação de doença infecciosa no mundo Varíola foi uma temida doença que, só no século 20, causou cerca de 300 milhões de mortes; com iniciativa de saúde global de 10 anos, o mundo conseguiu erradicar infecção; como isso foi alcançado e por que não deu certo com outras doenças?