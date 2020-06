2ª onda do coronavírus? Irã vê aumento acelerado após reabertura, mas cita testes como causa

Restaurantes puderam reabrir a partir do final de maio (foto: Getty Images)

O Irã registrou um rápido aumento no número de casos de covid-19 nas últimas semanas, provocando temores de que o país pode estar passando por uma segunda onda da pandemia.

O Irã começou a relaxar sua quarentena na metade de abril, depois que o número de infecções começou a cair.

A média de novas infecções diárias ficou acima de 3 mil na primeira semana de junho um aumento de 50% em relação à semana anterior.

Essa estatística alcançou um pico de 3.574 na quinta-feira, dia 4 de junho, antes de começar a cair levemente.

O pico anterior havia sido de 3.186 casos, no dia 30 de março, no começo da pandemia, quando o Irã ainda era considerado um dos países mais afetados, depois da China.

Naquela ocasião, as autoridades iranianas foram criticadas por hesitar em fechar mesquitas e lugares religiosos na cidade de Qom e por não restringir a movimentação de pessoas,

Em abril, com a quantidade de novos casos diários caindo para abaixo de mil, o Irã começou a aliviar as restrições. Em 20 de abril, shoppings e bazares reabriram e viagens entre províncias voltaram a ser permitidas. Dois dias depois, parques públicos e áreas de recreação reabriram.

As mesquitas foram reabertas em 12 de maio, e a maioria santuários xiitas, em 25 de maio. No dia seguinte foram os restaurantes, cafés, museus e sítios históricos.

Desde então, sistemas públicos de transporte, bancos e escritórios começaram a ficar lotados de pessoas novamente.

A epidemia estava inicialmente concentrada em Qom e na capital, Teerã.

Mas agora houve um novo surto no sudoeste, na província do Cuzistão, uma região rica em petróleo que faz fronteira com o Iraque.

Por que os números do Irã estão subindo?

Claramente está havendo maior interação social no país com o fim de algumas restrições mas as autoridades acreditam que os novos casos podem estar sendo revelados por haver mais testes disponíveis.

Segundo o presidente Hassan Rouhani, a maior testagem acaba revelando mais casos.

"O principal motivo pelos números crescentes é que começamos a identificar [pessoas infectadas] que tiveram nenhum sintoma ou sintomas moderados", afirma o epidemiologista-chefe do Ministério da Saúde do Irã, Mohammad-Mehdi Gouya.

Atualmente, o Irã testa uma pessoa para cada 79 na sua população um aumento em relação à proporção de um para 380, de dois meses atrás.

No entanto, quando se observa a proporção destes testes que deram positivo, há uma clara tendência de alta entre a metade e o fim de maio, depois de uma queda forte em abril.

No dia 29 de maio, cerca de 11% dos testes haviam dado positivo mas em 6 de junho esse percentual subiu para 14%.

Autoridades de saúde também ressaltam que o número diário de mortes registradas continua abaixo de cem desde a metade de abril.

O número oscilou entre 30 e 90 no último mês.

Mas ainda serão necessárias algumas semanas para que o aumento no número de casos comece a se refletir no número de mortos.

Um relatório do centro de estudos do Parlamento do Irã, feito em abril, sugere que o número real de mortos pode ser o dobro do oficial, que só inclui mortes em hospitais.

E o distanciamento social?

O ministro da Saúde, Saeed Namaki, afirmou que as pessoas estão ignorando as regras de distanciamento social.

Autoridades reclamam que iranianos não estão observando as regras de distanciamento social (foto: Getty Images)

"As pessoas estão se tornando completamente descuidadas em relação a essa doença", ele disse, em entrevista para a agência oficial de notícias iraniana.

"Se não conseguirem cumprir os protocolos de saúde... nós temos que nos preparar para o pior cenário."

Uma pesquisa feita pelo ministério na semana passada indicou que 40% da população está observando regras de distanciamento social, muito abaixo dos 90% registrados no começo da pandemia, e que 32% estão seguindo regras de isolamento, contra 86% no início do surto.

Quais são as alternativas das autoridades?

O presidente Hassan Rouhani alertou que restrições talvez precisem ser reintroduzidas se o quadro piorar.

Os líderes do Irã não querem falar em "segunda onda", apesar de que algumas autoridades estarem alertando para essa possibilidade, segundo a correspondente da BBC Persian, Rana Rahimpour.

Ela diz que o país não teria condições de lidar com outra quarentena por conta dos problemas econômicos, já que o Irã enfrenta sanções dos Estados Unidos, escândalos de corrupção e incompetência administrativa.

"Para conter o vírus, é necessário ter um lockdown, e no lockdown alguém precisa pagar as pessoas (para compensar a queda na remuneração)", diz Rahimpour.

