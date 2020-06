Coronavírus: Brasil tem novo recorde de mortes em 24h pelo terceiro dia consecutivo

(foto: Andrea Rego Barros/Prefeitura do Recife)

Nas últimas 24 horas, foram registradas 1.473 mortes pelo coronavírus no país, segundo boletim do Ministério da Saúde divulgado na noite desta quinta-feira (4). É o número mais alto de novos óbitos em um único dia desde a chegada da covid-19 no Brasil.

O recorde registrado nesta quinta-feira foi o terceiro consecutivo esta semana. Na quarta-feira (3), o número de 1.349 tinha sido o mais alto até então; o dia anterior, a terça-feira (2), também, com 1.262 óbitos em 24 horas.

Desde o início da pandemia, um total de 34.021 pessoas morreram pela covid-19 e 614.941 casos de infecção foram registrados no país (30.925 destes nas últimas 24h), segundo o boletim mais recente do ministério.

São considerados recuperados 254.963 casos.

O boletim diário, normalmente divulgado por volta das 19h, só foi enviado à imprensa às 22h desta quinta-feira, assim como aconteceu no dia anterior. Desta vez, porém, a pasta não esclareceu o motivo do atraso diferente da quarta-feira, quando afirmou que "problemas técnicos" haviam "excepcionalmente" causado isto.

No intervalo de apenas um mês, o Brasil multiplicou por cinco o seu total de mortes por covid-19, em mais uma marca dramática atingida pela pandemia no país. Há um mês, o relatório diário da Organização da Saúde (OMS) mostrava que o Brasil tinha 5,9 mil mortes pela doença em 2 de maio.

Outra marca trágica atingida pelo país nesta quinta-feira foi ter passado a Itália e ter se tornado o terceiro país no mundo com mais mortos pela covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos e Reino Unido. Em número de casos, o Brasil está em segundo lugar, atrás dos EUA, como mostra um painel global da universidade Johns Hopkins.

No momento em que muitos Estados e municípios brasileiros já discutem e implementam medidas de flexibilização da quarentena, os dados globais da universidade mostram que a curva de contágio do Brasil continua ascendente, diferentemente de outros países europeus e asiáticos em processo de flexibilização, cujos dados parecem indicar, no momento, uma estabilização no número de casos.

Todos os Estados brasileiros já têm mortes pela covid-19 confirmadas. Lideram em números de casos e óbitos São Paulo (129.200 casos e 8.560 mortos), Rio de Janeiro (60.932 casos e 6.327 mortos) e Ceará (59.795 casos e 3.813 mortos).

Pandemia

O primeiro registro do coronavírus no Brasil foi em 24 de fevereiro. Um empresário de 61 anos, que mora em São Paulo (SP), foi infectado após retornar de uma viagem, entre 9 e 21 de fevereiro, à região italiana da Lombardia, a mais afetada do país europeu que tem mais casos fora da China.

O novo coronavírus, que teve seus primeiros casos confirmados vindos da China no final de 2019, é tratado como pandemia pela OMS desde 11 de março.

As taxas de mortalidade pelo coronavírus têm variado consideravelmente de país para país, também segundo a Johns Hopkins. Enquanto locais como Bélgica, Reino Unido e Itália têm entre 14% e 16% de mortos entre os infectados, essa taxa tem sido de cerca de 6% em países como EUA e Brasil.

Estudos apontam que a grande maioria dos casos do novo coronavírus apresenta sintomas leves e pode ser tratado nos postos de saúde ou em casa. Mas, entre aqueles que são hospitalizados, o tempo de internação gira em torno de três semanas, o que gera um impacto sobre os sistemas de saúde, de acordo com a pasta, já que os leitos de unidades de tratamento intensivo (UTI) ficam ocupados por um longo tempo, gerando uma crise de escassez de leitos em diversos Estados e municípios brasileiros.

