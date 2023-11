EUA adverte Maduro que ele não tem 'carta branca' e pode reimpor sanções

436

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou, nesta terça-feira (31), que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, não tem "carta branca" para violar o acordo alcançado com a oposição e, caso o faça, se expõe à reimposição das sanções suspensas.



"Se o regime realmente violou o acordo alcançado, então, certamente, tomaremos as medidas necessárias", assegurou Blinken, um dia depois de a Suprema Corte da Venezuela suspender "todos os efeitos" das primárias da oposição, as quais a liberal María Corina Machado venceu por uma esmagadora maioria.



"Fomos muito claros a respeito: não vão ter carta branca para realizar ações que estejam em contradição com os compromissos que assumiram para avançar em direção a eleições livres e justas, que é um objetivo compartilhado que temos com a oposição", afirmou Blinken ante um comitê do Congresso que avaliava a ajuda de Washington à Ucrânia e a Israel.



Blinken respondia a uma pergunta do senador republicano Marco Rubio, que lhe perguntou se iriam reimpor as sanções levantadas parcialmente em recompensa pelo acordo conseguido em meados de outubro em Barbados.



Representantes de Maduro e da oposição acordaram que as próximas eleições presidenciais ocorram no segundo semestre de 2024 com a presença e observadores internacionais.



Como prêmio e para estimular o diálogo, os Estados Unidos levantaram temporariamente e sob condições as sanções ao petróleo, gás e ouro da Venezuela emitindo duas licenças e modificando outras.



Blinken recordou que seu país se reserva ao direito de revogá-las, caso Caracas não cumpra sua parte no acordo e que segue isso "muito de perto".



Os Estados Unidos não reconhecem a reeleição de Maduro em 2018 por considerá-la fraudulenta. Em troca da suspensão das sanções, pede que Caracas cumpra com o acordado, liberte os presos políticos e estabeleça um calendário para a habilitação de todos os candidatos às eleições.