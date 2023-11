Alexander Zverev recebe multa de R$ 2,4 milhões por violência conjugal

436

Um tribunal de Berlim multou o tenista alemão Alexander Zverev em 450 mil euros (R$ 2,4 milhões pela cotação atual) por violência conjugal, uma decisão à qual o atleta se opôs.



A pedido do Ministério Público, o tribunal "emitiu um mandado penal no dia 2 de outubro contra o tenista profissional Alexander Zverev", suspeito de "golpes e lesões", segundo um comunicado.



Zverev "é acusado de ter abusado fisicamente de uma mulher e de tê-la agredido durante uma discussão em maio de 2020 em Berlim", acrescentou.



O tribunal não mencionou o nome da denunciante, mas em outro depoimento a defesa do tenista reagiu à decisão judicial e citou o nome de Brenda Patea, ex-companheira de Zverev.



O jogador "se opõe à acusação", afirmou o tribunal, o que abre caminho para uma audiência.



"O serviço competente do tribunal de primeira instância de Tiergarten vai primeiro voltar a ouvir as partes (...) e depois marcará a data do julgamento", explicou.



O escritório de advogados Schertz Bergmann, que representa o tenista, afirmou em comunicado publicado na rede social X (antigo Twitter) que os fatos descritos por Brenda Patea "já foram negados por um relatório médico".



Em janeiro, a ATP encerrou uma investigação que tinha aberto após as acusações de violência doméstica contra Alexander Zverev, que envolviam uma tenista. A associação considerou que não havia provas suficientes.



Essa investigação havia sido aberta depois que acusações de violência foram feitas contra ele no final de 2020 por Olga Sharypova, ex-namorada do tenista.



Zverev (9º do mundo) participa esta semana do Paris-Bercy Masters 1000, onde derrotou com dificuldade o húngaro Marton Fucsovics (52º) na segunda-feira, por 4-6, 7-5 e 6-4, na primeira rodada.