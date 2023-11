Hamas reporta 50 mortos em bombardeio a campo de refugiados

436

O Ministério da Saúde do Hamas informou que 50 pessoas morreram nesta terça-feira (31) em um bombardeio israelense contra um acampamento na Faixa de Gaza, um ataque confirmado pelo Exército de Israel.



"Mais de 50 mártires e cerca de 150 feridos e dezenas de pessoas sob os escombros devido a um massacre israelense atroz que atingiu uma grande área de casas no acampamento de Jabalia", norte da Faixa de Gaza, informou o ministério.



Um vídeo feito pela AFP mostra que pelo menos 47 corpos foram retirados dos escombros depois que o ataque atingiu várias casas do acampamento. Dezenas de pessoas observavam à beira de duas grandes crateras, enquanto outras buscavam sobreviventes.



Horas depois, o Exército de Israel confirmou o bombardeio, que cumpriu seu objetivo de matar Ibrahim Biari, comandante do Hamas envolvido no ataque de 7 de outubro em território israelense.



"Sua eliminação ocorreu como parte de uma ampla ofensiva contra os terroristas e contra a infraestrutura terrorista do Batalhão Central de Jabaliya, que havia tomado o controle de prédios civis de Gaza", informou o Exército de Israel.



"O bombardeio prejudicou o comando e controle do Hamas na área, bem como sua capacidade de dirigir atividades militares" contra os soldados de Israel destacados na Faixa de Gaza, acrescentou o Exército. "Um grande número de terroristas que estavam com Biari morreram."



Segundo o Exército, túneis usados pelo Hamas também foram destruídos. Para o morador de Jabaliya Ragheb Aqal, os bombardeios foram como um terremoto atingindo o acampamento.



Antes do ataque, o Ministério da Saúde havia informado um número de 8.525 mortos na Faixa de Gaza por bombardeios israelenses desde 7 de outubro, quando combatentes do Hamas lançaram um ataque a Israel que desencadeou a guerra atual.