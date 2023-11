Polícia atira em mulher que fazia 'ameaças' em estação em Paris

436

A polícia francesa atirou e feriu nesta terça-feira (31) uma mulher que, segundo testemunhas, fazia ameaças e gritava "Allahu akbar" ("Alá é maior") em uma estação de trem da periferia, informou uma fonte policial à AFP.



Os policiais foram advertidos por ligações de passageiros que mencionavam uma mulher de véu que "proferia ameaças" na estação Bibliothèque François Mitterrand.



A mulher "se recusou a obedecer às ordens dos policiais", que "temendo por sua segurança usaram suas armas".



Os policiais pediram que ela se sentasse no chão e parasse de se mover, mas a mulher continuou andando em direção a eles sem mostrar as mãos, como a polícia havia ordenado, disse à imprensa o chefe da polícia de Paris, Laurent Nuñez.



Dois policiais dispararam oito tiros contra a mulher, ferindo-a gravemente no abdômen, disse a Promotoria.



A mulher não transportava explosivos, nem armas. Foi levada para um hospital, segundo uma fonte policial.



De acordo com a Promotoria, a polícia abriu duas investigações após a ocorrência: uma, sobre as ações da mulher; e outra, para averiguar se o uso de armas por parte dos policiais era justificado.



Laurent Nuñez afirmou que a mulher, de 38 anos e de nacionalidade francesa, foi detida em 2021 por uma patrulha militar. Na ocasião, "também vestida com véu integral" e portando uma "chave de fenda", fez "declarações de caráter religioso" com uma "atitude ameaçadora", explicou o responsável.



Ela foi detida brevemente e depois "internada" em um hospital, pois sofria de "distúrbios psiquiátricos", acrescentou Nuñez.



Não foi autuada por "radicalização", ao contrário do que fontes policiais informaram em um primeiro momento, completou.