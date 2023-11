Putin culpa Ucrânia e serviços especiais ocidentais por ataque a aeroporto do Daguestão

436

O presidente russo, Vladimir Putin, acusou, nesta segunda-feira (30), a Ucrânia e os serviços especiais ocidentais de terem fomentado o ataque da véspera contra um aeroporto na república russa do Daguestão, invadido por manifestantes que supostamente buscavam passageiros israelenses.



"Os acontecimentos de ontem à noite em Makhachkala foram instigados também pelas redes sociais a partir da Ucrânia, entre outros, por agentes dos serviços especiais ocidentais", disse Putin em declarações transmitidas pela televisão.



Os ucranianos, "sob a direção de seus chefes ocidentais, tentam provocar pogroms na Rússia", denunciou.



O dirigente apontou, entre outros, o papel dos Estados Unidos, adversário da Rússia, e o apoio incondicional de Kiev no conflito, desencadeado após a ofensiva de Moscou na Ucrânia, em fevereiro 2022.



"Sem êxitos no campo de batalha, os [Estados Unidos] desejam nos dividir, no que diz respeito à Rússia, do interior, para nos fragilizar e semear a confusão", acrescentou.



A polícia da república russa do Daguestão, de maioria muçulmana, deteve 83 pessoas desde o domingo e emitiu "mais de 50 ordens de revista", informou em nota publicada nesta segunda-feira.



Putin exigiu uma resposta firme dos serviços de segurança para "proteger a ordem constitucional russa".



O presidente russo também aproveitou para mencionar a situação em Israel e acusou os Estados Unidos de ser responsável pelo "caos mortal" que reina no Oriente Médio, três semanas depois do início da guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas, que já deixou milhares de mortos.



"Os principais beneficiários da instabilidade mundial são as atuais elites governantes dos Estados Unidos e seus satélites", afirmou.