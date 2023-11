Bellingham conquista Troféu Kopa de melhor jogador jovem

436

O astro inglês do Real Madrid, Jude Bellingham, conquistou o Troféu Kopa de melhor jogador jovem [com menos de 21 anos] na temporada passada, nesta segunda-feira (30), na cerimônia da Bola de Ouro, em Paris.



O jogador de 20 anos, que trocou o Borussia Dortmund pelo Real Madrid nesta temporada, está tendo um início de temporada espetacular com seu novo uniforme.



No sábado ele brilhou no 'El Clásico', dando a vitória ao seu time fora de casa contra o Barcelona. Nos primeiros treze jogos oficiais pelo Real Madrid marcou treze gols.



Este Troféu Kopa, porém, premia o desempenho da temporada anterior, quando vestia as cores do Borussia Dortmund, clube pelo qual marcou 14 gols em 42 jogos, terminando como vice-campeão da Bundesliga. Bellingham também ajudou a Inglaterra a chegar às quartas de final da Copa do Mundo do Catar.



Na galeria de vencedores do Troféu Kopa, Bellingham sucede o espanhol Gavi (do Barcelona). Em 2018 o prêmio foi conquistado pelo francês Kylian Mbappé.



"Estou impressionado por ter conquistado um prêmio que jogadores importantes conquistaram no passado. Este troféu é muito importante para mim. Continuarei jogando e tentando conquistar mais nos próximos anos", disse Bellingham ao receber o troféu.



Na votação da Bola de Ouro para o melhor jogador da temporada passada, Bellingham terminou em décimo oitavo lugar.