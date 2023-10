Netanyahu: Exército israelense 'avança metodicamente' em Gaza

436

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou nesta segunda-feira (30) que o Exército está avançando "metodicamente" em sua operação militar contra o grupo islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.



As Forças Armadas israelenses "estenderam sua entrada terrestre na Faixa de Gaza. Estão fazendo isso em etapas moderadas e muito potentes, avançando metodicamente, passo a passo", disse o presidente no início de uma reunião de seu gabinete.



"Estamos continuando nossos esforços para libertar as pessoas sequestradas, mesmo durante a operação (terrestre)", afirmou Netanyahu, que enfrenta uma pressão crescente sobre o destino dos reféns levados pelo Hamas.



"A operação inclusive gera oportunidades para obter (sua) libertação, e não vamos desperdiçá-las", acrescentou.



Israel bombardeia sem cessar o enclave palestino, desde 7 de outubro, quando o Hamas lançou um sangrento ataque contra seu território. Segundo as autoridades, houve 1.400 mortos, e 239 pessoas foram sequestradas.



Já o Ministério da Saúde do Hamas afirma que mais de 8.300 pessoas, a maioria civis, morreram nos bombardeios israelenses.