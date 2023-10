Quatro trabalhadores morrem em acidente de construção na Alemanha

436

Ao menos quatro trabalhadores morreram nesta segunda-feira (30) na queda de um andaime em um estaleiro de construção em Hamburgo, cidade portuária do norte da Alemanha, informou uma porta-voz do Corpo de Bombeiros.



A porta-voz Anna Maria Koch disse que um quinto trabalhador ficou gravemente ferido no acidente.



"A ajuda chegou tarde demais para quatro pessoas e elas morreram no local do acidente", disse em comunicado. O balanço anterior informado pelos bombeiros era de três mortos e um desaparecido.



"As operações de resgate continuam. Não podemos descartar que haja mais pessoas soterradas nos escombros ou feridas", acrescentou.



Cerca de 150 equipes de resgate estão no local. Os bombeiros indicaram inicialmente que havia cinco mortos e um número desconhecido de pessoas sob os escombros.



Os trabalhadores que morreram estavam construindo um poço de elevador de oito andares quando o andaime desabou por volta das 8h10 GMT (5h10 no horário de Brasília) arrastando-os para o vazio, segundo o popular jornal Bild.



O acidente, cuja causa ainda é desconhecida, ocorreu em Hafencity, um grande projeto de remodelação de uma antiga parte do porto de Hamburgo.



Segundo o Bild, o local onde trabalhavam cerca de 700 funcionários foi evacuado.



A polícia isolou o local do acidente e um helicóptero de resgate e várias ambulâncias chegaram para transportar os feridos.



Um porta-voz da polícia disse que uma investigação levaria "algum tempo", porque os policiais "ainda não conseguiram acessar o local do acidente".



Karin Pein, do departamento de desenvolvimento urbano e habitação de Hamburgo, agradeceu às equipes de emergência pelo seu trabalho, e afirmou que realizam uma "operação muito complicada" no local "com grande risco pessoal".