Times modestos espanhóis recebem os grandes pela 1ª rodada da Copa do Rei

O Sevilla enfrentará o modesto Quintanar da Regional, sexta divisão do futebol espanhol, enquanto o Athletic Bilbao terá pela frente o Rubí (também da 6ª divisão) pela primeira rodada da Copa do Rei, que acontece de terça a quinta-feira.



Nesta primeira rodada, em que os times da Primeira Divisão jogam contra equipes de categorias inferiores, o Real Madrid, atual campeão, Barcelona, Atlético de Madrid e Osasuna, não participam por estarem disputando a Supercopa da Espanha.



Estas quatro equipes entrarão a partir dos 16 avos-de-final, enquanto o Amorebieta, da 2ª Divisão, o fará a partir da segunda fase eliminatória depois de ter vencido a 1ª liga RFEF na temporada passada, equivalente à terceira divisão do futebol espanhol.



O Betis, vencedor da Copa do Rei 2021-2022, também visitará o Hernán Cortés, outra modesta equipe da Regional, em um confronto que será disputado em partida única no campo do time mais fraco.



O Valencia enfrentará o Unión Deportiva Logroñés, da 2ª RFEF, equivalente à quarta divisão do futebol espanhol.



-- Programação dos duelos das equipes da Primeira Divisão na 1ª rodada da Copa do Rei (horário de Brasília):



- Terça-feira:



(17h00) CD Manacor (3ª RFEF) - Las Palmas



CF Talavera (2ª RFEF) - Almería



- Quarta-feira:



(8h00) San Roque (2ª RFEF) - Girona



CF Badalona (2ª RFEF) - Cádiz



Atlético Lugones (Regional) - Rayo Vallecano



(11h30) CD Quintanar (Regional) - Sevilla



Turégano CF (Regional) - Celta



(14h30) CD Buñol (Regional) - Real Sociedad



CD Boiro (Regional) - Mallorca



CF Tardienta (Regional) - Getafe



(16h30) Hernán Cortés (Regional) - Betis



(17h30) UE Rubí (Regional) - Athletic de Bilbao



- Quinta-feira:



(15h00) Chiclana CF (Regional) - Villarreal



Arosa SC (3ª RFEF) - Granada



(16h00) UD Logroñés (2ª RFEF) - Valencia



(17h00) Deportivo Murcia (Regional) - Alavés