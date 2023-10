436

O Supremo Tribunal da Venezuela, do partido no poder, suspendeu nesta segunda-feira (30) "todos os efeitos" do processo das primárias da oposição e exigiu a entrega do caderno de votação, em meio a alegações de fraude por parte do chavismo.



"Todos os efeitos das diferentes fases do processo eleitoral conduzido pela 'comissão nacional das primárias' estão suspensos", afirmou a sentença sobre um recurso de amparo contra o processo das primárias apresentado na semana passada.