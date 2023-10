Davidovich, Bautista e Jarry estreiam vencendo no Masters 1000 de Paris

436

Os tenistas espanhóis Alejandro Davidovich, número 28 do mundo, e Roberto Bautista (N.66), além do chileno Nicolás Jarry (N.20), venceram seus respectivos duelos nesta segunda-feira (30), pela primeira rodada do Masters 1000 de Paris.



Bautista abriu a jornada eliminando o tcheco Jiri Lehecka (N.30) por 6-4 e 6-2. Tranquilo no saque, o espanhol conseguiu quebrar o serviço do adversário quatro vezes e fechar a partida em 1h11 minutos.



Seu compatriota Davidovich venceu horas depois por 7-6 5-7 e 6-3 o americano Ben Shelton (N.16), um dos tenistas em melhor fase nas últimas semanas.



Já o chileno Nicolás Jarry, atual número 20 do mundo, eliminou o austríaco Alexei Popyrin (N.39) por 7-5, 7-6 e enfrentará o russo Alexander Bublik (N.33).



-- Resultados desta segunda-feira da primeira rodada do Masters 1000 de Paris:



- Simples masculino - 1ª rodada:



Tallon Griekspoor (HOL) x Christopher Eubanks (EUA) 6-7 6-3, 6-4



Alejandro Davidovich Fokina (ESP) x Ben Shelton 7-6 5-7, 6-3



Roberto Bautista (ESP) x Jirí Lehecka (CZE) 6-4, 6-2



Alexander Bublik (CAZ) x Frances Tiafoe 6-3, 6-4



Nicolás Jarry (CHI) x Alexei Popyrin (AUS) 7-5, 7-6