Charles III a caminho do Quênia para uma visita significativa

Charles III embarcou nesta segunda-feira (30) em sua visita de Estado ao Quênia, a primeira viagem a um país da Commonwealth, desde sua chegada ao trono, e que gera grandes expectativas diante da pressão para que o Reino Unido assuma seu passado colonialista.



A ida de Charles, de 74 anos, e sua esposa Camila, de 76, ocorre semanas antes do aniversário de 60 anos da independência do Quênia, proclamada em 12 de dezembro de 1963.



"O rei e a rainha estão a caminho do Quênia para uma visita de quatro dias que inclui o melhor do país, desde os seus jovens empreendedores tecnológicos até suas belas florestas e litoral", indicou a conta oficial da família real na rede social X (ex-Twitter).



Depois de sua chegada na noite de segunda-feira, o casal real será recebido na terça-feira pelo presidente William Ruto na capital, em Nairóbi.



Após dois dias de encontros, um banquete de Estado, visitas e homenagens, os monarcas viajarão para Mombasa, no sul.



Após sua visita à Alemanha e França, Charles III concentra-se agora na Commonwealth, um vestígio do império britânico que inclui 56 países.



A visita da realeza britânica irá permitir-lhes recordar "os aspectos mais dolorosos da história compartilhada entre o Reino Unido e o Quênia" nos anos anteriores à independência, disse o Palácio de Buckingham.



Entre 1952 e 1960, mais de 10 mil foram assassinados no Quênia devido à revolta Mau Mau contra o colonialismo, uma das repressões mais sangrentas do império britânico.



Após anos de litígio, Londres concordou, em 2013, em indenizar mais de 5 mil quenianos, mas alguns esperam que o rei faça um pedido oficial de perdão pelas ações do Reino Unido no passado.



