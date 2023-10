Ranking da ATP tem poucas mudanças antes do Masters de Paris; Tsitsipas sobe para 6º

436

O ranking da ATP divulgado nesta segunda-feira (30) permanece estável antes do Masters 1000 de Paris, com o sérvio Novak Djokovic na liderança, à frente do espanhol Carlos Alcaraz, em segundo lugar. O pódio é completado pelo russo Daniil Medvedev.



Alcaraz, que ficou de fora do torneio de Basileia, voltará às quadras em Paris, assim como Djokovic, após uma pausa de seis semanas.



De um 'Top 5' inalterado, o grego Stefano Tsitsipas, eliminado na semifinal do torneio ATP 500 de Viena por Medvedev, ultrapassou o dinamarquês Holger Rune para assumir o número 6.



O alemão Alexander Zverev também aproveita seu bom desempenho até as quartas de final em Viena para recuperar a nona posição, perdida uma semana antes para o americano Taylor Fritz, que volta a fechar o 'Top 10'.



A menos de duas semanas do ATP Finals, o norueguês Casper Ruud ainda mantém a oitava e última posição que garante vaga neste torneio, mas a situação pode mudar durante o Masters 1000 de Paris, que começa nesta segunda-feira e no qual todo o 'Top 20' participa.



O chileno Nicolás Jarry, vigésimo no ranking, é o latino-americano mais bem classificado, à frente do argentino Francisco Cerúndolo, que ocupa o 21º lugar.



O brasileiro Thiago Seyboth Wild subiu duas posições e é agora 76º.



--- Ranking da ATP desta segunda-feira, 30 de outubro:



1. Novak Djokovic (SRV) 11.045 pontos



2. Carlos Alcaraz (ESP) 8.625



3. Daniil Medvedev (RUS) 7.200



4. Jannik Sinner (ITA) 5.410



5. Andrey Rublev (RUS) 4.935



6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.435 (+1)



7. Holger Rune (DIN) 4.280 (-1)



8. Casper Ruud (NOR) 3.705



9. Alexander Zverev (ALE) 3.540 (+1)



10. Taylor Fritz (EUA) 3.500 (-1)



11. Hubert Hurkacz (POL) 3.110



12. Tommy Paul (EUA) 2.800



13. Alex De Minaur (AUS) 2.650



14. Frances Tiafoe (EUA) 2.480



15. Karen Khachanov (RUS) 2.385 (+1)



16. Ben Shelton (EUA) 2.355 (-1)



17. Grigor Dimitrov (BUL) 2.060



18. Cameron Norrie (GBR) 1.985



19. Félix Auger-Aliassime (CAN) 1.940



20. Nicolás Jarry (CHI) 1.765