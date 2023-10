Facebook e Instagram lançarão serviço de assinatura paga sem anúncios na Europa

436

As redes sociais Facebook e Instagram disponibilizarão, a partir de novembro, um sistema de assinatura paga e sem anúncios aos seus usuários na Europa, anunciou a empresa Meta nesta segunda-feira (30).



O plano estará disponível para usuários da União Europeia (UE), do Espaço Econômico Europeu (EEE, que inclui Noruega, Islândia e Liechtenstein) e da Suíça, embora os serviços continuem disponíveis gratuitamente com publicidade.



No comunicado, a empresa indicou que o custo da assinatura para usar estas plataformas sem ver publicidades será de 9,99 euros mensais (US$ 10,59, ou R$ 53, na cotação atual) para o uso na web, e 12,99 euros (US$ 13,77 ou R$ 68), em celulares.



Segundo a empresa, enquanto as assinaturas estiverem ativas, a informação destes usuários "não será utilizada para publicidade".



De acordo com a Meta, o lançamento desta proposta responde à necessidade de "cumprir uma regulamentação europeia em evolução". O modelo da empresa de personalizar a publicidade visível com base em informações coletadas dos usuários, mesmo sem seu consentimento explícito, é motivo de preocupação na UE.



Neste cenário, o novo serviço é uma tentativa de atender aos pedidos da UE em relação à privacidade e ao tratamento de informação dos usuários.



"A opção para que as pessoas comprem uma assinatura sem anúncios equilibra os requisitos dos reguladores europeus, ao passo que oferece aos usuários opções e permite à Meta continuar servindo a todas as pessoas na UE, no EEE e na Suíça", declarou a gigante americana.



Em uma nota, a Meta afirmou que os usuários poderão "continuar utilizando seus serviços personalizados gratuitamente com publicidade, ou assinar para não ver mais os anúncios".



"A assinatura sem anúncios estará disponível para pessoas maiores de 18 anos, e continuamos explorando como fornecer aos adolescentes uma experiência publicitária útil e responsável", adicionou a empresa.