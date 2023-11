Com 500 milhões de falantes, espanhol é a segunda língua nativa mais falada no mundo

436

Com 500 milhões de falantes nativos, o espanhol é a segunda língua nativa mais falada no mundo, atrás do mandarim, informou nesta segunda-feira (30) o Instituto Cervantes, que pediu o reforço de seu uso em áreas como a científica para manter seu lugar de prestígio.



"Somos a segunda língua do mundo em falantes nativos depois do mandarim", comemorou o diretor do Instituto Cervantes, Luis García Montero, em uma coletiva de imprensa, ao compartilhar que "já somos verdadeiramente 500 milhões de falantes".



O relatório anual sobre o cenário do espanhol, publicado por esta instituição que promove o idioma mundialmente, também sinalizou que quase 600 milhões de pessoas, quase 7,5% da população do planeta, "são potenciais usuários do espanhol", contando quem já o tem como língua nativa, os que conhecem um pouco ou que estão a estudando.



Apesar de "nos sentirmos orgulhosos da importância do espanhol", não se deve cair na "autocomplacência", disse García Montero, já que se espera "que ao longo do século a demografia" dos falantes de espanhol "não aumente tanto" como o de outros grupos. Assim, é "aconselhável procurar pontos de apoio que tenham mais a ver com o prestígio da língua do que com a demografia" para manter o seu lugar de destaque, observou, incentivando o seu uso na "ciência, comunicação científica e tecnologia", acrescentou.



De acordo com o relatório de 2023, o espanhol continua sendo a terceira língua mais utilizada na internet, perdendo apenas para o inglês e o mandarim, e a quarta em termos de número total de falantes, tendo em conta os nativos e os que estão aprendendo.