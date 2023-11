Três trabalhadores morrem em acidente de construção na Alemanha

436

Três trabalhadores morreram e outro desapareceu nesta segunda-feira (30) na queda de um andaime em um estaleiro de construção em Hamburgo, cidade portuária do norte da Alemanha, informou um porta-voz do Corpo de Bombeiros, corrigindo um relatório anterior.



"Atualmente confirmamos três mortes", disse à AFP um porta-voz do Corpo de Bombeiros local, que inicialmente havia relatado cinco mortes. "Uma pessoa ficou ferida e seu diagnóstico de vida está sendo feito", disse ele.



"Uma pessoa está desaparecida neste momento e acredita-se que ainda esteja sob os escombros", acrescentou. Os bombeiros já haviam falado em "várias pessoas desaparecidas".



Os trabalhadores que morreram estavam construindo um poço de elevador de oito andares quando o andaime desabou por volta das 8h10 GMT (5h10 no horário de Brasília) arrastando-os para o vazio, segundo o popular jornal Bild.



O acidente ocorreu em Hafencity, um grande projeto de remodelação de uma antiga parte do porto de Hamburgo.



Quase 70 funcionários de equipes de resgate estão no local tentando resgatar as vítimas que ainda estão presas nos escombros. "Não está imediatamente claro o que causou o colapso do andaime", disse o porta-voz.



Em entrevista ao jornal Hamburger Morgenpost, o porta-voz afirmou que "o resgate se revela muito difícil", porque os elementos do andaime estão emaranhados e tornam a intervenção perigosa para os socorristas.



Segundo o Bild, o local onde trabalhavam cerca de 700 funcionários foi evacuado.



A polícia isolou o local do acidente e um helicóptero de resgate e várias ambulâncias chegaram para transportar os feridos.