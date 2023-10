Quatro estudantes presos em Hong Kong por 'glorificar' ataque contra policial

436

Um tribunal de Hong Kong condenou, nesta segunda-feira (30), quatro ex-líderes estudantis a dois anos de prisão por incitarem outras pessoas a ferir policiais depois de "glorificarem" um ataque com faca contra um policial.



Em 1º de julho de 2021, um homem esfaqueou e feriu um policial em um bairro comercial antes de cometer suicídio, o que as autoridades chamaram de ato de "terrorismo interno".



Poucos dias depois, um conselho do sindicato estudantil da Universidade de Hong Kong, composto pelo presidente e três membros, aprovou uma moção para "apreciar o sacrifício por Hong Kong" feito pelo agressor, segundo eles.



Os quatro estudantes - Kinson Cheung, Kwok Wing-ho, Chris Todorovski e Yung Chung-hei - foram inicialmente acusados de "incitação ao terrorismo" em virtude da lei de segurança nacional imposta por Pequim após os protestos de 2019.



Os ex-alunos, agora com 21 e 22 anos, se declararam culpados de "incitar a ferir policiais", acusação que acarreta pena máxima de prisão perpétua. A juíza distrital Adriana Tse Ching os condenou a 24 meses de prisão.