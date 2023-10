Exército israelense anuncia dezenas de mortes entre combatentes do Hamas

436

O Exército israelense informou nesta segunda-feira (30) que suas tropas mataram "dezenas" de combatentes em confrontos noturnos na Faixa de Gaza, bombardeada em resposta aos ataques violentos do Hamas em 7 de outubro.



O movimento islamista palestino reportou "combates intensos" no norte do enclave, pela terceira noite consecutiva, depois que Israel intensificou as operações terrestres com militares e tanques.



O Exército de Israel afirmou que suas tropas "mataram dezenas de terroristas que estavam entrincheirados em edifícios e túneis e que tentaram atacar os soldados".



Um caça atacou um edifício "com mais de 20 terroristas do Hamas em seu interior", afirma um comunicado militar.



Um avião também bombardeou um ponto de lançamento de mísseis antitanques na área da Universidade de Al Azhar.



Al Azhar fica no centro da cidade de Gaza e é um alvo dos ataques de Israel desde 7 de outubro.



O Exército israelense afirmou que bombardeou mais de 600 alvos na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas, incluindo depósitos de armas, dezenas de posições de lançamentos de mísseis antitanque, além de esconderijos.