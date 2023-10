Verstappen vence GP do México e quebra recorde de vitórias em uma temporada

436

O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio do México de Fórmula 1 neste domingo (29), no Autódromo Hermanos Rodríguez, e bateu o recorde de 16 vitórias em uma única temporada.



Terceiro no grid, Verstappen assumiu a liderança da corrida após uma largada espetacular, ultrapassando as Ferrari do monegasco Charles Leclerc e do espanhol Carlos Sainz.



O tricampeão mundial conseguiu sua vitória de número 51 na F1 e ganhou o GP do México pela quinta vez na carreira (2017, 2018, 2021 e 2022).



A segunda posição do pódio ficou com o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) que fez a volta mais rápida da prova.



O terceiro a cruzar a linha de chegada foi Leclerc, que se envolveu em acidente na primeira volta com o mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que por sua vez teve que abandonar a corrida.