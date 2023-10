Bia Haddad é campeã do WTA Elite Trophy

436

A tenista brasileira Bia Haddad, número 19 do mundo, foi campeã do WTA Elite Trophy em Zhuhai (China) neste domingo (29), ao derrotar na final a chinesa Qinwen Zhen.



Bia fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 e 7-6 em duas horas e 51 minutos.



Semifinalista em Roland Garros, a brasileira consegue assim seu primeiro título em 2023, sem perder um set sequer em quatro jogos disputados.



Na carreira, este é o terceiro troféu de Bia, depois de ter sido campeã em Nottingham e Birmingham, em 2022.



Criado em 2015, o WTA Elite Trophy reúne 12 tenistas fora do Top 8. O torneio não era realizado desde 2019, devido à pandemia de Covid-19 e pela decisão da WTA, após o caso Peng Shuai, de não realizar competições na China, o que voltou a acontecer a partir de setembro deste ano.



Beatriz Haddad Maia (BRA) x Qinwen Zheng (CHN) 7-6 7-6