Pauta especial a um mês da COP28

A AFP publica, entre este domingo (29) e a próxima quinta-feira (2), uma série de matérias que ilustram os desafios da COP28, a conferência da ONU sobre o clima, organizada pelos Emirados Árabes Unidos em Dubai, entre 30 de novembro e 12 de dezembro.



As soluções para o combate às mudanças climáticas são o eixo central deste dossiê, com a pergunta-chave de como a humanidade pode reduzir concretamente e a partir deste momento suas emissões de gases de efeito estufa.



Uma reportagem sobre a criação intensiva de frangos na França destinada a abastecer o McDonald's mostra porque substituir a carne bovina pela de aves reduz inquestionavelmente a pegada de carbono do que comemos. No entanto, a conta não é assim tão simples quando se leva em conta o impacto destes enormes estabelecimentos para a biodiversidade, a saúde do solo ou o bem-estar animal.



Outras reportagens nos próximos dias versarão sobre diferentes alternativas para reduzir as emissões de CO2.



Nossos correspondentes nos Estados Unidos e no Peru entrevistaram pessoas que, por razões diametralmente opostas, produzem uma pegada de carbono baixa, próxima ao objetivo mundial de 2 toneladas equivalentes de CO2 ao ano e por pessoa.



Em Washington e Los Angeles, Bala e Sim minimizam seu consumo pela militância. Mas nos subúrbios de Lima, no Peru, a pegada de carbono reduzida de Sofía se deve, essencialmente, à sua pobreza, o que mostra o tamanho do desafio para os países que precisam se desenvolver sem recorrer às energias fósseis.



PARIS:



Tensões para cumprir a meta de limitar aquecimento a +1,5 °C, a um mês da COP28



Confrontados com os efeitos crescentes do aquecimento global e a uma concatenação de crises geopolíticas, os países trabalham para resolver suas diferenças a respeito dos combustíveis fósseis e a solidariedade Norte-Sul a um mês da COP28 de Dubai.



Por Benjamin LEGENDRE e Kelly MACNAMARA



(ONU clima COP28 Emirados diplomacia, Apresentação, 700 palavras



FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA



JOSSELIN; França:



Trocar bifes por 'nuggets'? Uma opção nem tão ambientalmente correta assim



No oeste da França, um criador de aves bate na porta antes de abri-la, revelando o espaço onde estão 30.000 frangos. Em menos de um mês, o peso das aves vai triplicar e sua carne representará uma pegada de carbono baixa.



Por Myriam LEMETAYER



(ONU clima COP28 Emirados França pecuária agricultura consumidores alimentação animais meioambiente, Reportagem, 700 palavras



FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA



WASHINGTON:



Em meio a cultura de consumo, americanos preocupados com o clima reduzem pegada de carbono



Bala Sivaraman dirige um carro elétrico em Washington, Distrito Federal dos Estados Unidos. Ele também compra roupas e móveis usados e prepara suas refeições veganas em um fogão por indução, que comprou após se desfazer do forno a gás.



(ONU clima COP28 Emirados EUA pegada, ângulo, 700 palavras



FOTOS, VÍDEO



LIMA:



A periferia pobre do Peru e sua pegada de carbono mínima



Sofía Llocclla Pellaca desce a pé um morro sem iluminação em Lima. Ela não come carne durante a semana, cozinha a gás ou lenha e capta água da neblina - uma rotina de uma aliada involuntária na luta contra o aquecimento global.



(ONU clima COP28 Emirados, Reportagem, 700 palavras



FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA



PARIS:



O que é uma COP?



A COP28, que será realizada entre 30 de novembro e 12 de dezembro, em Dubai, será a 28ª edição da importante reunião internacional sobre o clima, realizada anualmente sob os auspícios das Nações Unidas.



(ONU clima COP28 Emiratos meioambiente diplomacia petróleo cúpula, quadro, 600 palavras



PARIS:



Dez datas-chave da mobilização internacional pelo clima



Desde as primeiras sensibilizações até a multiplicação dos alertas, confira a seguir dez datas-chave da mobilização internacional pelo clima, com vistas à COP28, que começa em 30 de novembro em Dubai.



(ONU clima COP28 Emirados meioambiente cúpula, Quadro, 700 palavras



