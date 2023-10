Fortaleza perde para LDU nos pênaltis e é vice da Sul-Americana

436

O Fortaleza foi derrotado neste sábado (28), em Maldonado (Uruguai), pela LDU do Equador nos pênaltis (4-3, após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação) e ficou com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana.



O argentino Juan Martín Lucero abriu o placar para o 'Leão do Pici' no início do segundo tempo (48'), mas seu compatriota Lisandro Alzugaray empatou para o time de Quito oito minutos depois.



Velho conhecido dos brasileiros, o peruano Paolo Guerrero (ex-Corinthians, Flamengo, Internacional e Avaí) começou a disputa de pênaltis desperdiçando sua cobrança para a LDU, que na sequência contou com o inspirado goleiro Alexander Domínguez para ficar com o título.



- Primeiro tempo apagado -



O jogo no primeiro tempo foi apagado, sem grandes emoções, mas com muita luta e tensão, o que se refletiu no banco da LDU com a inquietação do técnico Luis Zubeldía.



Do lado do Fortaleza, fiel ao seu estilo, outro argentino, Juan Pablo Vojvoda, acompanhava o duelo de forma mais tranquila, mesmo com sua equipe criando pouco, com Marinho, Guilherme e Lucero distantes e sem conseguir gerar situações no ataque.



Pelo time equatoriano, Guerrero também não teve vida fácil. O experiente atacante estava mais preocupado em voltar para buscar a bola e ajudar na marcação, o que lhe rendeu um cartão amarelo.



A falta de intensidade em campo foi o oposto do clima nas arquibancadas do estádio Domingo Burgueño Miguel, onde cerca de 20 mil pessoas apoiaram suas equipes do início ao fim.



- Empate justo -



O segundo tempo começou com tudo e o Fortaleza rapidamente aproveitou essa intensidade. O atacante Lucero recebeu cruzamento pela direita de Pochettino e bateu de primeira para fazer 1 a 0.



O gol incendiou o jogo e levantou a torcida do 'Leão', que chegou a Maldonado para ver a primeira final internacional de uma equipe do nordeste.



Mas também fez acordar a LDU, que respondeu pouco depois com Lisandro Alsugaray acertando belo chute colocado no canto direito do goleiro João Ricardo.



Os dois gols argentinos no placar levaram a decisão para a prorrogação, onde o medo de perder foi mais forte do que a vontade de ganhar para as duas equipes, que pouco se arriscaram.



Nos pênaltis, o 'Leão' esteve duas vezes perto do título, mas parou nas mãos do goleiro Domínguez, que defendeu três cobranças do time cearense.



"O clube está sofrendo, os jogadores estão sofrendo, mas o clube continuará crescendo", declarou o técnico Vojvoda em entrevista coletiva após a final.



Mais do que perder nos pênaltis, o gosto amargo é "não ter conseguido sustentar por um pouco de tempo essa vantagem de um gol", acrescentou o comandante do Fortaleza.



A final da Sul-Americana abre a semana mais importante da temporada no futebol do continente, que termina no próximo sábado, no lendário Maracanã, com o duelo entre Fluminense e Boca Juniors na final da Copa Libertadores de 2023.



-- Ficha técnica:



- Copa Sul-Americana 2023 - Final



LDU - Fortaleza 1 - 1 (4-3 nos pênaltis)



Estádio: Domingo Burgueño Miguel



Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)



Gols:



Fortaleza: Lucero (48')



LDU: Alzugaray (56')



Pênaltis convertidos:



Fortaleza: Thiago Galhardo, Yago Pikachu, Tinga



LDU: Alzugaray, Martinez, Julio, Piovi



Cartões amarelos:



Fortaleza: Souza (18'), Guilherme (41'), Marinho (52'), Brítez (81')



LDU: Guerrero (36'), Piovi (99')



Escalações:



Fortaleza: João Ricardo - Tinga (cap), Emanuel Britez, Titi, Bruno Pacheco - Caio Alexandre, Zé Welison (Pedro Augusto 84'), Marinho (Imanol Machuca 74'), Tomas Pochettino (Thiago Galhardo 84'), Guilherme (Yago Pikachu 65') - Juan Martin Lucero (Silvio Romero 100'). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.



LDU de Quito: Alexander Domínguez - Leonel Quiñónez (Bryan Ramirez 97'), Facundo Rodriguez, Ricardo Adé, Jose Alfredo Quinteros Ordonez - Jhojan Julio, Ezequiel Piovi (cap), Sebastián González (Alexander Alvarado 64'), Mauricio Martinez, Renato Ibarra (Lisandro Alzugaray 40') - Paolo Guerrero. Técnico: Luis Zubeldía.