Colono israelense mata palestino na Cisjordânia ocupada, diz ministério palestino

Um colono israelense matou um palestino na Cisjordânia ocupada neste sábado (28), informou o ministério da Saúde da Autoridade Palestina.



Bilal Abu Salah, de 40 anos, "morreu com um tiro no peito disparado por um colono" na aldeia de Sawiya, perto de Nablus, informou o ministério em um comunicado.



O prefeito de Sawiya, Mahmud Hasan, disse à AFP que Salah foi morto enquanto colhia azeitonas com outros membros de sua família em suas terras localizadas perto da cerca que circunda a colônia israelense de Rechelim.



"Quatro colonos os atacaram e um deles, armado com um rifle M16, abriu fogo sem aviso prévio", disse.



O presidente do conselho regional que administra as colônias no norte da Cisjordânia ocupada, Yosi Dagan, afirmou, ao contrário, que o incidente começou quando os palestinos atacaram um grupo de israelenses, "apedrejando-os" e "colocando as suas vidas em perigo".



Os tiros foram disparados por "um soldado que não estava em serviço e veio com seu rifle defender os atacados e salvou a família", disse Dagan em um comunicado.



Hasan, por sua vez, afirmou que Abu Salah "morreu como mártir na frente de sua família e de seus filhos".



O Exército israelense disse estar ciente de "um confronto violento entre civis palestinos e israelenses" e que a polícia estava investigando o incidente.



Mais de 100 palestinos foram mortos em operações do Exército israelense na Cisjordânia desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas na Faixa de Gaza, há três semanas.



A tensão na Cisjordânia, ocupada desde 1967 por Israel, já tinha aumentado antes desse conflito, com operações regulares das forças israelenses e um recrudescimento de ataques de colonos contra palestinos.