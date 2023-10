Brasil domina 1º dia do judô no Pan de Santiago

436

O Brasil dominou o primeiro dia do judô nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, ganhando quatro das cinco medalhas de ouro em disputa neste sábado (28).



Michel Augusto nos 60 kg masculino; Alexia Nascimento nos 48 kg feminino, Larissa Pimenta nos 52 kg e Rafaela Silva nos 57 kg foram campeões em suas categorias.



Somente o venezuelano Willis García, nos 66 kg masculino, conseguiu impedir que o Brasil levasse todos os títulos em disputa neste primeiro dia do judô, que vai distribuir outras dez medalhas de ouro entre domingo e terça-feira.



García derrotou nas quartas de final o brasileiro Willian Lima, que foi para a repescagem e conseguiu conquistar o bronze.



-- Resultados do judô no Pan de Santiago neste sábado:



-60kg masculino:



1. Michel Augusto (BRA) - ouro



2. Johan Cano (COL) - prata



3. Arath Juárez (MEX) - bronze



Juan Ayala (ECU) bronze



-66 kg masculino:



1. Willis García (VEN) - ouro



2. Julien Frascadore (CAN) - prata



3. Orlando Polanco (CUB) - bronze



Willian Lima (BRA) - bronze



-48 kg feminino:



1. Alexia Nascimento (BRA) - ouro



2. Edna Carrillo (MEX) - prata



3. María Laborde (USA) - bronze



Amanda Ferreira (BRA) - bronze



-52kg feminino:



1. Larissa Pimenta (BRA) - ouro



2. Paulina Martínez (MEX) - prata



3. Angélica Delgado (USA) - bronze



Lilian Cordones (PAN) - bronze



-57kg feminino:



1. Rafaela Silva (BRA) - ouro



2. Candela Gómez (ARG) - prata



3. Kristine Jimenez (PAN) - bronze



María Villalba (COL) - bronze