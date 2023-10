Com Neuer de volta e hat-trick de Kane, Bayern atropela Darmstadt no Alemão

436

O Bayern de Munique teve um sábado (28) perfeito na 9ª rodada do Campeonato Alemão, graças à goleada por 8 a 0 sobre o Darmstadt, com direito a hat-trick de Harry Kane, resultado que colocou o time bávaro na liderança provisória, em jogo que também marcou o retorno do goleiro Manuel Neuer.



Com 23 pontos, o Bayern, que tinha começado a rodada em terceiro na tabela, se coloca como líder com um ponto de vantagem sobre o Bayer Leverkusen (2º), que recebe o Freiburg (8º) no domingo.



O Stuttgart, que era o vice-líder, cai para a terceira posição com a derrota em casa por 3 a 2 para o Hoffenheim (6º), na grande surpresa do dia.



O jogo deste sábado em Munique começou com os holofotes sobre Neuer, de volta quase um ano depois de uma grave lesão no joelho direito.



"Vou para casa como um homem feliz", declarou o goleiro alemão depois da partida. "O momento mais bonito foi sair do vestiário para o aquecimento", acrescentou.



O primeiro tempo foi marcado por três expulsões, primeiro de Joshua Kimmich (4'), antes de o Darmstadt ficar com nove jogadores com Klaus Gjasula (21') e Matej Maglica (41') recebendo o cartão vermelho.



Na segunda etapa, o Bayern aproveitou a superioridade numérica e marcou todos os seus gols: Harry Kane (51', 69', 88'), Leroy Sané (56', 64'), Jamal Musiala (60', 76') e Thomas Müller (71').



Kane, que também fez uma assistência, foi o autor do gol mais bonito da partida, ao perceber o goleiro adiantado e acertar belo chute do meio de campo.



"É a primeira vez que marco um gol assim. Sempre olho onde o goleiro está e vi que ele estava fora. É algo que já tentei várias vezes na minha carreira, foi bonito conseguir desta vez", comemorou o atacante inglês.



Kane soma agora 12 gols em sua primeira temporada na Bundesliga e se aproxima do artilheiro do campeonato, Serhou Guirassy (14 gols), do Stuttgart.



Apesar da dura derrota, o Darmstadt é o 14º colocado, ainda fora da zona de rebaixamento.



O último jogo deste sábado também teve goleada, com o RB Leipzig batendo o Colônia por 6 a 0 para assumir provisoriamente a quarta posição na tabela, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões.



-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



Bochum - Mainz 2 - 2



- Sábado:



B. Moenchengladbach - Heidenheim 2 - 1



Bayern de Munique - Darmstadt 8 - 0



Werder Bremen - 1. FC Union Berlin 2 - 0



Augsburg - Wolfsburg 3 - 2



Stuttgart - Hoffenheim 2 - 3



RB Leipzig - Colônia 6 - 0



- Domingo:



(11h30) Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund



(13h30) Bayer Leverkusen - Freiburg



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Bayern de Munique 23 9 7 2 0 34 7 27



2. Bayer Leverkusen 22 8 7 1 0 25 7 18



3. Stuttgart 21 9 7 0 2 27 11 16



4. RB Leipzig 20 9 6 2 1 25 7 18



5. Borussia Dortmund 20 8 6 2 0 17 8 9



6. Hoffenheim 18 9 6 0 3 20 16 4



7. Eintracht Frankfurt 13 8 3 4 1 9 6 3



8. Freiburg 13 8 4 1 3 9 14 -5



9. Wolfsburg 12 9 4 0 5 13 14 -1



10. Augsburg 11 9 3 2 4 18 21 -3



11. B. Moenchengladbach 9 9 2 3 4 16 20 -4



12. Werder Bremen 9 9 3 0 6 14 18 -4



13. Heidenheim 7 9 2 1 6 13 22 -9



14. Darmstadt 7 9 2 1 6 13 30 -17



15. 1. FC Union Berlin 6 9 2 0 7 11 19 -8



16. Bochum 5 9 0 5 4 8 23 -15



17. Colônia 4 9 1 1 7 7 21 -14



18. Mainz 3 9 0 3 6 9 24 -15