Governo Federal retoma contato com brasileiros em Gaza

Queda nas comunicações e restrições a alimentos e água complicam repatriação de brasileiros em Gaza O Governo Federal informou em nota, na tarde deste sábado (28/10), que foi retomada a comunicação com os brasileiros em Gaza. Segundo o embaixador brasileiro na Cisjordânia, Alessandro Candeas, o contato foi feito apesar dos recentes cortes nos serviços de comunicação da região em guerra. Foi constatado que o grupo de 34 pessoas próximas à fronteira com o Egito tem acesso garantido à água e alimentos pelos próximos dias.









Os brasileiros em Gaza se concentram na cidades de Khan Yunis e Rafah. Um avião presidencial está à disposição em Cairo, capital egípcia, para trazer os refugiados ao Brasil assim que for autorizada a passagem pela fronteira com o Egito. "Restabelecemos o contato com nossos nacionais nas duas cidades e continuaremos monitorando a situação", disse Candeas, em nota.









Leia mais: Netanyahu afirma que guerra em Gaza será 'longa e difícil' Completamente sitiada, Gaza é alvo de ataques israelenses em represália a atentados terroristas promovidas pelo grupo fundamentalista Hamas em 7 de outubro. Desde então, a comunidade internacional tenta viabilizar a saída de estrangeiros da região pela fronteira com o Egito, mas o acesso é dificultado pelo governo do país africano, que teme uma diáspora em larga escala de palestinos.





Das 34 pessoas que integram o grupo com o qual a embaixada teve contato, 24 são brasileiras. A maior parte delas, 18, está em Rafah, metade são crianças. Já em Khan Younes, há nove crianças, cinco mulheres e dois homens.





Desde o início da guerra, estima-se que mais de 7,3 mil pessoas morreram e 19 mil ficaram feridas. A grande maioria das baixas é civil, sendo mais de três mil crianças.