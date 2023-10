Hamas planeja libertar seus reféns em troca de prisioneiros palestinos em Israel

436

O braço militar do Hamas disse, neste sábado (28), que está disposto a libertar os reféns que sequestrou no ataque de 7 de outubro em Israel em troca da libertação de todos os prisioneiros palestinos nos presídios israelenses.



"O preço a pagar pelo grande número de reféns inimigos nas nossas mãos é esvaziar as prisões [israelenses] de todos os prisioneiros palestinos", declarou Abu Odeida, porta-voz das Brigadas Ezedin al Qassam, em comunicado lido na emissora Al Aqsa, controlada pelo Hamas.



"Se o inimigo quiser resolver de uma vez por todas a questão dos detidos, estamos dispostos a fazê-lo. Se quiserem um processo por etapas, também estamos preparados", acrescentou.



Segundo o último balanço das autoridades de Israel, cerca de 230 reféns raptados durante o ataque de 7 de outubro estariam detidos na Faixa de Gaza, um território palestino governado pelo Hamas.



Mais de 1.400 pessoas morreram em Israel desde o ataque sem precedentes realizado pelos comandos do Hamas, segundo as autoridades israelenses.



O Ministério da Saúde do Hamas afirmou no seu último relatório deste sábado que 7.703 pessoas, principalmente civis, morreram nos bombardeios israelenses. Entre os mortos estão mais de 3.500 crianças, segundo a mesma fonte.