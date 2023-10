436

O braço militar do Hamas disse neste sábado (28) que está disposto a libertar os reféns que sequestrou no ataque de 7 de outubro em Israel em troca da libertação de todos os prisioneiros palestinos nos presídios israelenses.



"O preço a pagar pelo grande número de reféns inimigos nas nossas mãos é esvaziar as prisões [israelenses] de todos os prisioneiros palestinos", declarou Abu Odeida, porta-voz das Brigadas Ezedin al Qassam, em comunicado lido na emissora Al Aqsa, controlada pelo Hamas.