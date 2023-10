Nota aos clientes - Guerra Israel-Hamas: como a AFP usa a palavra 'terrorista'

436

Em linha com a sua missão de relatar os fatos sem fazer julgamentos, a AFP não descreve movimentos, grupos ou indivíduos como terroristas, a menos que o faça através de citações diretas ou com atribuição.



Esta é uma política de longa data da agência e está de acordo com as políticas editoriais de outras agências de notícias internacionais e dos principais veículos de comunicação, como a BBC.



É uma regra que se aplica às reportagens da agência em qualquer cobertura de violência por motivações políticas dirigida a civis. As diretrizes emitidas para a cobertura da guerra entre Israel e o Hamas são consistentes com esta política de longa data.



Embora o debate sobre o uso da palavra "terrorista" tenha ressurgido com o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro, trata-se de uma regra editorial que tem sido alvo de intensos debates na cobertura de muitos outros acontecimentos passados que deixaram vítimas em massa.



Estes incluem os bombardeios pelo IRA Provisório na Irlanda do Norte; os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos; o assassinato de afro-americanos por um supremacista branco na Carolina do Sul em 2015; os ataques de Paris em 2015; os atentados do domingo de Páscoa no Sri Lanka em 2019; e os assassinatos na mesquita de Christchurch no mesmo ano.



A AFP não descreve os autores de tais atos, passados e atuais, como "terroristas". Estes incluem grupos como o ETA, os Tigres de Libertação do Tamil Eelam, as Farc, o IRA Provisório, a Al-Qaeda e os vários grupos que realizaram ataques na Europa no século passado, incluindo as Brigadas Vermelhas, o Grupo Baader-Meihnof e Action Directe.



Esta é uma regra que respeitamos firmemente, mesmo quando os nossos próprios colegas foram brutalmente assassinados.



Homens armados do Talibã mataram a tiros o repórter veterano da AFP no Afeganistão, Sardar Ahmad, sua esposa e dois de seus filhos enquanto jantavam em um hotel em Cabul em 2014. O chefe de fotografia da agência no Afeganistão, Shah Marai, foi morto junto com vários outros jornalistas por um homem-bomba do Estado Islâmico em 2018. O freelancer James Foley foi sequestrado em 2012 enquanto trabalhava para a AFP na Síria e foi assassinado pelo Estado Islâmico dois anos depois em um vídeo publicado online.



A AFP relatou os detalhes do que aconteceu aos seus colegas, mas estes assassinatos não influenciaram a sua política em relação ao uso da palavra "terrorista".



De acordo com as suas diretrizes editoriais, a AFP dirá que um grupo foi designado como terrorista por um governo ou uma instituição. É o caso do Hamas, que foi designado como "terrorista" pelos Estados Unidos, Reino Unido, Israel e União Europeia, entre outros, e este é um fato que citamos nas nossas matérias. Da mesma forma, citaremos figuras públicas ou outros indivíduos que utilizam o termo "terrorista" para descrever o Hamas e outras organizações. Também utilizaremos o termo "terrorismo" em procedimentos judiciais formais.



Como termo, "terrorista" é altamente politizado e sensível. Muitos governos classificam a sua resistência interna ou movimentos de oposição como organizações terroristas. Muitos movimentos de resistência e indivíduos que foram rotulados como terroristas foram abraçados internacionalmente e tornaram-se parte do panorama político dominante dos seus países. Talvez o exemplo mais famoso tenha sido Nelson Mandela.



A agência informou extensivamente sobre os acontecimentos de 7 de outubro, muitas vezes com detalhes gráficos e perturbadores, e continua a fazê-lo.



O nosso dever é relatar os fatos sem medo ou favorecimento, e realizamos esta missão todos os dias em Israel, Gaza, Ucrânia e onde quer que os nossos jornalistas estejam destacados em todo o mundo.



Eric Wishart, editor-chefe responsável pelos princípios éticos e editoriais da AFP