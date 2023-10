Suspeito de ataque a tiros no Maine é encontrado morto (imprensa dos EUA)

436

O suspeito de um ataque a tiros ocorrido no estado americano do Maine foi encontrado morto com um ferimento de bala aparentemente autoinfligido, informou a imprensa americana nesta sexta-feira (27), após uma busca que durou mais de dois dias.



Segundo a rede de TV CNN, o corpo de Robert Card, 40, procurado após um ataque a tiros ocorrido dois dias antes, que deixou 18 mortos, foi encontrado em uma floresta a cerca de oito milhas de Lewiston. A emissora informou que o corpo estava perto do centro de reciclagem de onde o suspeito havia sido demitido recentemente.



As redes CNN e ABC citaram fontes segundo as quais Card foi encontrado morto devido a um aparente ferimento de bala autoinfligido. Ele é acusado de ter realizado na última quarta-feira o ataque a tiros mais letal deste ano nos Estados Unidos. Além dos mortos, 13 pessoas ficaram feridas.