Queda de drones deixa 6 feridos em povoado egípcio na fronteira com Israel

Seis pessoas ficaram feridas quando dois drones caíram sobre Taba, um povoado egípcio fronteiriço com Israel, informou o Exército do país árabe.



Um porta-voz do Exército egípcio escreveu no Facebook que um drone não identificado se chocou contra "um edifício vizinho ao hospital de Taba", na localidade de mesmo nome.



Posteriormente, esclareceu que eram "dois drones procedentes do sul do Mar Vermelho", perto do Iêmen.



"Um caiu em Taba e o outro se dirigiu para fora do espaço aéreo egípcio no Golfo de Áqaba", indicou.



A força aérea israelense indicou que havia detectado uma "ameaça aérea" e que interceptou "alvos hostis".



Um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores de Israel, Lior Haiat, acusou os rebeldes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, de lançar os drones contra Israel.



Anteriormente nesta sexta, a televisão egípcia Al Qahera News, próxima da inteligência estatal, havia reportado que "um foguete" tinha caído em Taba como parte da "atual escalada em Gaza".



Imagens divulgadas por meios locais e redes sociais mostravam um edifício e vários veículos danificados.



Egito, um mediador histórico entre palestinos e israelenses, tem o único ponto de entrada à Faixa de Gaza que não está sob controle de Israel.



