O Hamas reportou "intensos combates" na noite desta sexta-feira (27) entre seus combatentes e as forças israelenses que, segundo o movimento islamista palestino, realizaram incursões terrestres em dois setores da Faixa de Gaza.



"Enfrentamos incursões terrestres israelenses em Beit Hanun (norte) e Al Bureij (centro). Intensos combates estão sendo travados", informaram, em um comunicado, as brigadas Ezzedin al Qassam, braço militar do Hamas.