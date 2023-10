Sandro Tonali tem chances de jogar no sábado, diz técnico do Newcastle

436

O técnico do Newcastle, Eddie Howe, disse nesta sexta-feira (27) que há uma "alta probabilidade" de Sandro Tonali participar da partida de sábado do Campeonato Inglês contra o Wolverhampton, apesar de uma suspensão de 10 meses imposta pelas autoridades italianas devido ao envolvimento do jogador com apostas ilegais.



A Federação Italiana de Futebol anunciou na quinta-feira que o meio-campista de 23 anos foi suspenso até à próxima temporada, na sequência de uma investigação sobre apostas ilegais, embora a sanção ainda não tenha sido ratificada pela Uefa e pela Fifa.



Questionado sobre isso nesta sexta, Howe disse: "É difícil porque ainda não tivemos uma confirmação oficial".



"Ouvimos a notícia, o comunicado, mas não recebemos nada das autoridades italianas neste momento, por isso estamos numa espécie de limbo, à espera que a confirmação oficial chegue até nós", disse o treinador.



Perguntado se havia uma chance de o italiano jogar contra os Wolves, Howe acrescentou: "Sim, acho que há uma boa chance de ele estar disponível para nós novamente".



"Não esperávamos o que aconteceu. É frustrante e decepcionante ficar privado de um jogador de qualidade por um longo período", lamentou Howe.



Tonali foi suspenso por seu envolvimento com apostas esportivas ilegais, agravadas por ter apostado em jogos do Brescia (2017-2020) e do Milan (2020-2023) quando ainda jogava por essas duas equipes. A sanção é acompanhada da obrigação de se submeter a um tratamento para acabar com o vício em jogo.