A brasileira Tatiana Chagas foi derrotada pela colombiana Yeni Arias nesta sexta-feira (27) na final até 54 kg e ficou com a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023.



Arias, de 32 anos, levou o primeiro ouro do boxe no Pan com a vitória por decisão dividida.



As duas já haviam conquistado, ao serem finalistas, suas vagas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.



As medalhas de bronze ficaram com a venezuelana Johana Gómez e a chilena Denisse Bravo.



54 kg feminino:



1. Yeni Arias (COL) - ouro



2. Tatiana Chagas (BRA) - prata



3. Johana Gómez (VEN) - bronze



Denisse Bravo (CHI) - bronze