Israel acusa Hamas de travar a guerra 'a partir de hospitais' de Gaza

O Exército israelense acusou, nesta sexta-feira (27), o movimento islâmico palestino Hamas de usar hospitais da Faixa de Gaza como centros de comando na guerra contra Israel.



"O Hamas trava a guerra a partir dos hospitais", disse o porta-voz das Forças Armadas israelenses, Daniel Hagari, acrescentando que a organização desviou combustível dos hospitais para sua própria "infraestrutura terrorista".



"Os terroristas circulam livremente no hospital Al Shifa" na Cidade de Gaza, o maior do território, declarou Hagari, reiterando a acusação por parte do governo israelense de que o Hamas, que governa a Faixa de Gaza desde 2007, usa os moradores como "escudos humanos".



Os hospitais funcionam como "centros de comando e esconderijo de armas" conectados a uma rede de túneis usados pelo Hamas, insistiu o porta-voz.