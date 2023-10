Neuer volta ao gol do Bayern quase um ano após sua grave lesão

436

Manuel Neuer retornará ao gol do Bayern de Munique no sábado, no jogo em casa contra o Darmstadt, pela nona rodada da Bundesliga, quase um ano após a grave lesão no joelho direito, anunciou o técnico Thomas Tuchel nesta sexta-feira.



Em 9 de dezembro de 2022, oito dias após sua última partida oficial com a Alemanha na Copa do Mundo de 2022 no Catar, Neuer (37 anos) sofreu um sério acidente de esqui nos Alpes da Baviera.



"Se nada acontecer no treino, 'toi! toi! toi! (fórmula alemã para desejar sorte), ele jogará amanhã", declarou Thomas Tuchel durante a coletiva de imprensa anterior ao jogo da Bundesliga, batendo na madeira da bancada diante dele.



"Ele está feliz, nós estamos felizes, provavelmente outros também estão felizes", acrescentou o treinador com um grande sorriso.



O último jogo de Neuer com a camisa do Bayern foi no dia 12 de novembro de 2022, na visita ao Schalke 04 que terminou com uma vitória de 2 a 0.



Vítima de uma "fratura na parte inferior" da perna direita - alguns meios de comunicação alemães mencionaram uma fratura dupla exposta da - Neuer foi operado no dia seguinte ao acidente



Inicialmente, o retorno do goleiro estava previsto para meados de julho, durante a pré-temporada do Bayern, mas sua reabilitação demorou mais do que o esperado.



De janeiro até o final de maio, sua posição foi ocupada pelo suíço Yann Sommer, contratado na janela de transferências de janeiro (2022-2023) e que partiu rumo à Inter de Milão no final da temporada. Desde o início da atual campanha, é Sven Ulreich quem protege a baliza bávara.



Aos 37 anos, Neuer se prepara para um dos últimos desafios de sua grande carreira: recuperar o melhor nível para a Euro-2024, que será disputada de 14 de junho a 14 de julho na Alemanha.



Na seleção alemã ele tem a concorrência de Marc-André ter Stegen, titular absoluto no Barcelona e em muito bom nível há vários meses.