Oito iranianos são condenados à morte na Indonésia por tráfico de drogas

Um tribunal indonésio condenou oito iranianos à morte, nesta sexta-feira (27), pelo tráfico de 319 quilos de metanfetaminas cristalinas no país.



Um juiz da província de Banten, na ilha de Java, ordenou que sejam executados por um pelotão. Os condenados têm, agora, sete dias para recorrer da sentença.



Segundo o magistrado, os oito foram presos em fevereiro, quando transportavam a droga por via marítima.



A Indonésia tem uma das leis antidrogas mais rigorosas do mundo. No passado, vários estrangeiros foram executados por narcotráfico nas mãos de um pelotão.



Entre eles estavam os australianos Andrew Chan e Myuran Sukumaran, abatidos em 2015. O caso causou um escândalo diplomático e suscitou apelos pela abolição da pena de morte na Indonésia. Os dois foram designados líderes do grupo Bali Nine, dedicado ao tráfico de heroína.