Malásia designa seu próximo rei, um sultão do sul do país

Os chefes das famílias reais da Malásia nomearam, nesta sexta-feira (27), Ibrahim, o sultão do estado de Johor, no sul, como o futuro soberano dessa monarquia constitucional e rotativa.



Embora o rei tenha um papel basicamente honorífico, ele é muito respeitado, em particular, pelos malaios muçulmanos, como o líder simbólico do Islã no país.



O monarca supervisiona as principais nomeações políticas, como a do primeiro-ministro. Também é o comandante em chefe honorário das Forças Armadas e pode conceder indulto aos prisioneiros.



Desde a independência desta ex-colônia britânica, em 1957, vigora no país um sistema original de alternância no trono. Nesse âmbito, a cada cinco anos, os chefes das famílias dos nove antigos reinos do país designam um deles como o novo soberano.



Assim, o 17º rei da Malásia será Ibrahim Sultan Iskandar, de 64 anos. Ele tomará posse no final do mandato do atual rei, Adbullah Ahmad Shah, em 31 de janeiro. Uma cerimônia de entronização está prevista para acontecer alguns meses depois.



Ibrahim é da rica e poderosa família real de Johor, que também possui um exército privado. Seu pai, Iskandar, foi rei da Malásia de 1984 a 1989.