O Ministério da Saúde do movimento islamita palestino Hamas que governa a Faixa de Gaza informou, nesta sexta-feira (27), que 7.326 pessoas morreram nesse território desde o início da guerra com Israel, em 7 de outubro.



O número de mortos inclui 3.038 crianças, de acordo com o último comunicado divulgado pelo ministério. Além disso, 18.967 pessoas ficaram feridas nos bombardeios israelenses lançados em resposta à ofensiva do Hamas, acrescentou a mesma fonte.