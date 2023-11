Petróleo cai em um mercado preocupado com crescimento mundial

436

Os preços do petróleo caíram com força nesta quinta-feira (26), em um mercado no qual a preocupação por uma eventual expansão da guerra entre Israel e Hamas se dissipa e dá lugar à apreensão sobre o crescimento da economia mundial.



O barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em dezembro, recuou 2,44%, para 87,93 dólares, em Londres.



Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano e para entrega no mesmo mês, caiu 2,55%, para 83,21 dólares.



"Os preços estão sob pressão devido aos receios quanto ao crescimento global, enquanto o petróleo segue circulando sem problemas, apesar de o conflito entre Israel e Hamas se intensificar", resumiu Edward Moya, da Oanda.



Desde o ataque do Hamas contra Israel no dia 7 de outubro, o preço do Brent ganhou 5% e o WTI 1,5%.



As perspectivas sobre a demanda de petróleo não se viram beneficiadas pela decisão do Banco Central Europeu de deixar suas taxas de juros estáveis em um contexto de "debilidades da economia".



O BCE manteve hoje sem mudanças suas taxas de juros de referência, depois de dez altas seguidas desde julho de 2022, mas descartou qualquer redução devido ao risco persistente de inflação, exacerbado pela guerra no Oriente Médio.